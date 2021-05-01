В Ростове предприниматели с закрытых рынков выступили на митинге

Posted 1 мая 2021, 17:01
Published 1 мая 2021, 17:01
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Во вторник, 27 апреля, на рынки «Алмаз», «Классик», «Атлант» прибыли тысячи силовиков. Из-за этого торговцы потеряли работу.
Предприниматели выступили на митинге и заявили о начале передела территории. По их словам, от этого страдает малый бизнес и простые люди.
«Это можно назвать военной операцией по блокированию места, где трудятся свыше 10 тысяч человек. В мирное время это делать — возбуждать страх в обществе», — заявил один из депутатов на мероприятии.
Он сравнил эту ситуацию с бандитизмом.