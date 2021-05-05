Сотрудник рассказал, как ростовский зоопарк лишился Музея истории

Posted 5 мая 2021, 12:13
Published 5 мая 2021, 12:13
Modified 1 октября, 14:40
Updated 1 октября, 14:40
Ветеран Великой Отечественной войны Клавдия Мирошникова рассказывает, что по крупицам на протяжении 46-и лет собирала информацию и создавала Музей истории зоопарка. Музей проработал 24 года.
«Поиском истории ростовского зоопарка, поиском людей я занималась все свое свободное время. Приезжала домой к тем, кто когда-то работал в зоопарке, расспрашивала, записывала воспоминания. Это была очень кропотливая работа, и я даже не знаю кто еще бы мог ее выполнить», - вспоминает Клавдия Мирошникова.
На пенсию официально она вышла в 1984 году. Однако не прекращала все свое время посвящать Музею истории.
«У Музея было две толстенных тетради с благодарными отзывами посетителей. В 2007 году я еще работала. Все делала сама, мне даже уборщицу не давали. На зиму переносила экспонаты на хранение в одно здание, а летом возвращала экспозицию на место. Но в 2012 году помещение Музея понадобилось жене экс-мэра Чернышева, с которым я была знакома еще с Октябрьского райкома партии. Отобрали помещение музея решением правительства Ростова. У меня тогда была путевка в Таганрогский профилакторий, поэтому я и подписала требуемые документы. А когда я вернулась из Таганрога, увидела, как мои экспонаты складывают в черные мусорные мешки. Половину увезли в Новочеркасск, половину - в Таганрог. Музей разорили за три дня», - рассказывает Клавдия Мирошникова.
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