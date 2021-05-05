Сотрудник рассказал, как ростовский зоопарк лишился Музея истории

«У Музея было две толстенных тетради с благодарными отзывами посетителей. В 2007 году я еще работала. Все делала сама, мне даже уборщицу не давали. На зиму переносила экспонаты на хранение в одно здание, а летом возвращала экспозицию на место. Но в 2012 году помещение Музея понадобилось жене экс-мэра Чернышева, с которым я была знакома еще с Октябрьского райкома партии. Отобрали помещение музея решением правительства Ростова. У меня тогда была путевка в Таганрогский профилакторий, поэтому я и подписала требуемые документы. А когда я вернулась из Таганрога, увидела, как мои экспонаты складывают в черные мусорные мешки. Половину увезли в Новочеркасск, половину - в Таганрог. Музей разорили за три дня», - рассказывает Клавдия Мирошникова.