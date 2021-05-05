В Ростове-на-Дону двух нацистов пытались отправить на акцию «Бессмертный полк онлайн»

Posted 5 мая 2021, 18:35
Published 5 мая 2021, 18:35
Modified 24 декабря, 18:26
Updated 24 декабря, 18:26
Об этом рассказал руководитель ростовского отделения движения Андрей Кудряков. Неизвестные добавили на сайте снимки советских солдат, но описание изменили.
«В описании были указаны нацисты Йозеф Геббельс и Гудериан Гейнц. Удалось установить ip-адреса, с которых создавали анкету», — сказано в сообщении.
Отмечается, что злоумышленники могут быть привлечены к ответственности. Добавим, что в этом году акция состоится в онлайн-режиме из-за ситуации с коронавирусом.