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Posted 5 мая 2021, 18:35

Published 5 мая 2021, 18:35

Modified 24 декабря, 18:26

Updated 24 декабря, 18:26

В Ростове-на-Дону двух нацистов пытались отправить на акцию «Бессмертный полк онлайн»

5 мая 2021, 18:35
В Ростове-на-Дону хакеры пытались добавить анкеты нацистов на сайте акции «Бессмертный полк», пишет Donday.

Об этом рассказал руководитель ростовского отделения движения Андрей Кудряков. Неизвестные добавили на сайте снимки советских солдат, но описание изменили.

«В описании были указаны нацисты Йозеф Геббельс и Гудериан Гейнц. Удалось установить ip-адреса, с которых создавали анкету», — сказано в сообщении.

Отмечается, что злоумышленники могут быть привлечены к ответственности. Добавим, что в этом году акция состоится в онлайн-режиме из-за ситуации с коронавирусом.

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