Прогулка слонов по центру города возмутила жителей Ростова

«Сегодня ростовский цирк устроил прогулку по центру Ростова очаровательных слонов», — сказано в сообщении.
Слоны в сопровождении дрессировщиков направились подышать свежим воздухом в парк имени Горького. По пути горожанам разрешили угостить слонов сухарями, вообще жители Ростова с удовольствием наблюдали за слонами и снимали их на камеры. Животные участвуют в цирковой программе «Девочка и слон».
Пользователи событию не обрадовались. «Это же опасно! Животные не предсказуемы! Их в любую минуту может что-то напугать, сигнал авто например, и потом слона ничем не остановить», — написала одна из ростовчанок.
Большинство возмутились самому факту содержания животных в цирке. «Запретить цирки давно пора», — написал один из комментаторов. «Живодеры», — подержал другой.