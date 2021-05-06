Прогулка слонов по центру города возмутила жителей Ростова

Слоны в сопровождении дрессировщиков направились подышать свежим воздухом в парк имени Горького. По пути горожанам разрешили угостить слонов сухарями, вообще жители Ростова с удовольствием наблюдали за слонами и снимали их на камеры. Животные участвуют в цирковой программе «Девочка и слон».