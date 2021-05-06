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Прогулка слонов по центру города возмутила жителей Ростова

6 мая 2021, 14:56
Фото: vk.com/rostovnadonu
Днем 6 мая по центру Ростова-на-Дону провели цирковых слонов, сообщили очевидцы в городском паблике.

«Сегодня ростовский цирк устроил прогулку по центру Ростова очаровательных слонов», — сказано в сообщении.

Слоны в сопровождении дрессировщиков направились подышать свежим воздухом в парк имени Горького. По пути горожанам разрешили угостить слонов сухарями, вообще жители Ростова с удовольствием наблюдали за слонами и снимали их на камеры. Животные участвуют в цирковой программе «Девочка и слон».

Пользователи событию не обрадовались. «Это же опасно! Животные не предсказуемы! Их в любую минуту может что-то напугать, сигнал авто например, и потом слона ничем не остановить», — написала одна из ростовчанок.

Большинство возмутились самому факту содержания животных в цирке. «Запретить цирки давно пора», — написал один из комментаторов. «Живодеры», — подержал другой.

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