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Posted 10 мая 2021, 06:59

Published 10 мая 2021, 06:59

Modified 24 декабря, 18:15

Updated 24 декабря, 18:15

Аксайские торговцы опровергли проституцию и притоны на закрытых рынках

10 мая 2021, 06:59
Торговавшие на закрытых рынках в Аксайском районе люди просят вернуть им привычные рабочие места и не согласны, что на их территории работали притоны.

Активные обсуждения идут в аккаунте губернатора Ростовской области Василия Голубева, комментаторы требуют вернуть им места на привычных рынках и считают старый аэропорт в Ростове не подходящим для торговли местом.

«Разве район старого аэропорта подходит? Где там фурам с овощами разворачиваться? Все Шолохова встанет. И разве аэропорт заслужил, чтобы в нем овощи продавали?», — пишут комментаторы.

При этом торговцы опровергают информацию, что на территории закрытых рынков торговали наркотиками и работали притоны с проститутками. «Нет у нас проституции и наркомании! Чушь полнейшая!», — написал один из комментаторов и добавил, что СМИ специально искали самые грязные места на рынках при съемках репортажей.

Напомним, рынки в Аксайском районе закрыли в конце апреля, основной причиной называют уголовное дело против главы Аксайского района Виталия Борзенко.

#Общество#Новости
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