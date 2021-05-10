Аксайские торговцы опровергли проституцию и притоны на закрытых рынках

При этом торговцы опровергают информацию, что на территории закрытых рынков торговали наркотиками и работали притоны с проститутками. «Нет у нас проституции и наркомании! Чушь полнейшая!», — написал один из комментаторов и добавил, что СМИ специально искали самые грязные места на рынках при съемках репортажей.