Аксайские торговцы опровергли проституцию и притоны на закрытых рынках

Posted 10 мая 2021, 06:59
Published 10 мая 2021, 06:59
Modified 24 декабря, 18:15
Updated 24 декабря, 18:15
Активные обсуждения идут в аккаунте губернатора Ростовской области Василия Голубева, комментаторы требуют вернуть им места на привычных рынках и считают старый аэропорт в Ростове не подходящим для торговли местом.
«Разве район старого аэропорта подходит? Где там фурам с овощами разворачиваться? Все Шолохова встанет. И разве аэропорт заслужил, чтобы в нем овощи продавали?», — пишут комментаторы.
При этом торговцы опровергают информацию, что на территории закрытых рынков торговали наркотиками и работали притоны с проститутками. «Нет у нас проституции и наркомании! Чушь полнейшая!», — написал один из комментаторов и добавил, что СМИ специально искали самые грязные места на рынках при съемках репортажей.
Напомним, рынки в Аксайском районе закрыли в конце апреля, основной причиной называют уголовное дело против главы Аксайского района Виталия Борзенко.