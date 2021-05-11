Проверка школ, радиоактивные улицы и закрытие рынка: новости, взволновавшие Ростов

И во всех пробах, собранных в указанных городах на обочинах дорог, на внутридворовых проездах, на парковках и из луж на территориях жилых кварталов, содержится уран и торий. Причем в Екатеринбурге радиоактивные вещества присутствовали в песке, а в Ростове и в Нижнем Новгороде — в пыли.