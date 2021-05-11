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Posted 11 мая 2021, 15:01

Published 11 мая 2021, 15:01

Modified 24 декабря, 18:17

Updated 24 декабря, 18:17

Проверка школ, радиоактивные улицы и закрытие рынка: новости, взволновавшие Ростов

11 мая 2021, 15:01
Полиция проверит все школы в Ростовской области после трагедии в Казани, стало известно о ликвидации радиорынка в Ростове, а экологи нашли радиоактивные вещества в ростовской пыли. Все самое важное за день в обзоре RostovGazeta.

Еще один рынок

В Ростове-на-Дону планируют закрыть радиорынок, об этом стало известно 11 мая. Предпринимателям на рынке вручили уведомления, согласно которым с 1 июля договоры аренды на торговые места продлеваться не будут.

При этом руководство рынка провело собрание с арендаторами, чтобы выяснить, кто из предпринимателей намерен работать и дальше. Им обещали помочь с поиском новых торговых мест.

Некоторые павильоны на радиорынке уже демонтировали, часть территории огородили забором, а на пустыри завезли строительную технику. Что планируется построить на территории рынка, пока не сообщается.

Проверки после Казани

В Ростове-на-Дону полиция намерена проверить все школы после трагедии, произошедшей 11 мая в Казани. Кроме того, МВД собирается пересмотреть списки подростков, состоящих на учете в психоневрологических диспансерах.

Утром во вторник 19-летний житель Казани Ильназ Галявиев ворвался с дробовиком в школу № 175, в которой ранее учился сам. Молодой человек начал расстреливать детей и учителей. Некоторые ученики стали выпрыгивать из окна школы. В результате погибли 10 человек. Госпитализировали 21 пострадавшего.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев поручил усилить меры безопасности в школах региона.

Пыль с ураном

Содержание радиоактивных веществ выявили экологи в пыли собранной на улицах Ростова-на-Дону. Исследование проводили в трех российских городах — в Ростове, Нижнем Новгороде и Екатеринбурге.

И во всех пробах, собранных в указанных городах на обочинах дорог, на внутридворовых проездах, на парковках и из луж на территориях жилых кварталов, содержится уран и торий. Причем в Екатеринбурге радиоактивные вещества присутствовали в песке, а в Ростове и в Нижнем Новгороде — в пыли.

Однако ученые поспешили успокоить жителей данных городов, уровень радиации ниже нормы и не наносит ущерба здоровью людей, а городская грязь имеет преимущественно природное, а не техногенное происхождение.

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