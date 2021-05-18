«Липовыми» медицинскими справками торговали под Ростовом

Posted 18 мая 2021, 08:27
Published 18 мая 2021, 08:27
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Сайт, зарегистрированный в Аксайском районе, предлагал поддельные медсправки, позволяющие несовершеннолетним участвовать в спортивных соревнованиях.
«Статьей 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов» сказано в сообщении.
Прокуратура добилась блокировки сайта, которую проведут силами Роскомнадзора после вступления в законную силу решения суда.