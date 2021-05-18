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Posted 18 мая 2021, 08:27

Published 18 мая 2021, 08:27

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

«Липовыми» медицинскими справками торговали под Ростовом

«Липовыми» медицинскими справками торговали под Ростовом

18 мая 2021, 08:27
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Аксайском районе интернет-ресурс продавал поддельные медицинские справки, сообщили в прокуратуре Ростовской области.

Сайт, зарегистрированный в Аксайском районе, предлагал поддельные медсправки, позволяющие несовершеннолетним участвовать в спортивных соревнованиях.

«Статьей 327 УК РФ предусмотрена уголовная ответственность за подделку, изготовление или оборот поддельных документов» сказано в сообщении.

Прокуратура добилась блокировки сайта, которую проведут силами Роскомнадзора после вступления в законную силу решения суда.

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