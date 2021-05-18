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Posted 18 мая 2021, 14:27

Published 18 мая 2021, 14:27

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

Ректоры вузов Ростова-на-Дону заявили о своих заработках и домах

18 мая 2021, 14:27
В Ростове-на-Дону ректоры вузов отчитались о своих доходах и имуществе за минувший год, следует из деклараций.

Ректор ДГТУ Бесарион Месхи, который является депутатом Заксобрания региона, заработал 6,7 миллиона рублей. За год этот показатель увеличился на 2,5 миллиона рублей.

В собственности есть квартира, площадь которой составляет 84 «квадрата». Супруга задекларировала дом, земельный участок и автомобиль Mercedes-Benz GL-500.

Инна Шевченко, которая находится на посту ректора ЮФУ, заработала 4 миллиона рублей. Ее доход уменьшился на 200 тысяч. В пользовании находятся дом и два участка.

Ее супруг добавил в семейный бюджет 179 тысяч рублей, в декларации имущества не оказалось.

Ранее спасатели в Ростовской области отчитались о миллионных доходах.

#Экономика#Новости
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