Ректоры вузов Ростова-на-Дону заявили о своих заработках и домах

Posted 18 мая 2021, 14:27
Published 18 мая 2021, 14:27
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Ректор ДГТУ Бесарион Месхи, который является депутатом Заксобрания региона, заработал 6,7 миллиона рублей. За год этот показатель увеличился на 2,5 миллиона рублей.
В собственности есть квартира, площадь которой составляет 84 «квадрата». Супруга задекларировала дом, земельный участок и автомобиль Mercedes-Benz GL-500.
Инна Шевченко, которая находится на посту ректора ЮФУ, заработала 4 миллиона рублей. Ее доход уменьшился на 200 тысяч. В пользовании находятся дом и два участка.
Ее супруг добавил в семейный бюджет 179 тысяч рублей, в декларации имущества не оказалось.