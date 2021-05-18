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Posted 18 мая 2021, 09:57

Published 18 мая 2021, 09:57

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Жителя Ростовской области заподозрили в фиктивных валютных операциях на 19 млн рублей

Жителя Ростовской области заподозрили в фиктивных валютных операциях на 19 млн рублей

18 мая 2021, 09:57
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону задержали директора фирмы, который занимался выводом денег за рубеж, сообщили в региональном УМВД.

Фигурант заключил контракт с подконтрольной иностранной компанией. Предполагалась покупка промышленного товара.

Бизнесмен передал в банк подложные документы для перечисления денег на счет зарубежной организации. Всего перевели около 19 миллионов рублей.

«Позже выяснилось, что все операции были фиктивными. По данному факту завели уголовное дело», — сказано в сообщении.

Сейчас директор находится под подпиской о невыезде. Ранее житель Ростовской области взял кредит на 2 млн руб и отдал мошеннику.

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