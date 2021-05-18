Жителя Ростовской области заподозрили в фиктивных валютных операциях на 19 млн рублей

Posted 18 мая 2021, 09:57
Published 18 мая 2021, 09:57
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Фигурант заключил контракт с подконтрольной иностранной компанией. Предполагалась покупка промышленного товара.
Бизнесмен передал в банк подложные документы для перечисления денег на счет зарубежной организации. Всего перевели около 19 миллионов рублей.
«Позже выяснилось, что все операции были фиктивными. По данному факту завели уголовное дело», — сказано в сообщении.
Сейчас директор находится под подпиской о невыезде. Ранее житель Ростовской области взял кредит на 2 млн руб и отдал мошеннику.