Должностные лица в Ростове-на-Дону торговали муниципальными квартирами

Posted 20 мая 2021, 15:28
Published 20 мая 2021, 15:28
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Подозреваемыми оказались начальник и ведущий инженер жилищного отдела управления. Следствие установило, что они получили взятку на сумму два миллиона рублей.
«Деньги передали двое жителей Ростова за передачу им муниципальной квартиры. Она находится в доме на улице Шаумяна», — сказано в сообщении.
По данным фактам завели уголовные дела, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия.