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Posted 20 мая 2021, 15:28

Published 20 мая 2021, 15:28

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Должностные лица в Ростове-на-Дону торговали муниципальными квартирами

Должностные лица в Ростове-на-Дону торговали муниципальными квартирами

20 мая 2021, 15:28
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростове-на-Дону завели уголовные дела в отношении должностных лиц управления ЖКХ Ленинского района за коррупционные преступления, сообщили в региональном УСКР.

Подозреваемыми оказались начальник и ведущий инженер жилищного отдела управления. Следствие установило, что они получили взятку на сумму два миллиона рублей.

«Деньги передали двое жителей Ростова за передачу им муниципальной квартиры. Она находится в доме на улице Шаумяна», — сказано в сообщении.

По данным фактам завели уголовные дела, сейчас решается вопрос об избрании меры пресечения. Проводятся следственные действия.

Ранее житель Ростовской области взял кредит на 2 миллиона рублей и отдал мошеннику.

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