Самого богатого директора детдома назвали в Ростовской области

Posted 20 мая 2021, 09:07
Published 20 мая 2021, 09:07
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
Самый большой доход за минувший год задекларировала директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Азовский центр помощи детям» Елена Байер. Ее заработок за 2020 год составил 2,32 миллиона рублей. В собственности у Байер находится также участок земли площадью 73 квадратных метра, предназначенный для строительства магазина, сам магазин площадью 56,3 квадрата, еще один участок площадью 392 квадратных метра для ведения личного подсобного хозяйства, жилой дом площадью 102 квадрата, летняя кухня и хозяйственная постройка. Ездит директор соцучреждения на автомобиле Reno koleos. В пользовании у нее также имеется еще один участок с разрешенным видом использования для благоустройства на территории малых архитектурных форм. Доход ее несовершеннолетнего ребенка составил 173,7 тысячи рублей за год.
На втором месте среди коллег оказалась директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центра помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Ростовский центр помощи детям с ограниченными возможностями здоровья № 4» Наталья Гривнак, ее доход за прошлый год превысил 1,53 миллиона рублей. Ей принадлежит половина квартиры площадью 63,7 квадратных метра, в пользовании у нее находится еще одна квартира на 63,7 квадрата. Кроме того, на Гривнак оформлен автомобиль Toyota RAV4.
Закрывает тройку руководителей учреждений для детей-сирот с самыми большими доходами директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Новочеркасский центр помощи детям № 1» Эльвира Лаптева, которая заработала за 2020 год 1,36 миллиона рублей. В собственности у нее находятся доли в земельных участках для сельскохозяйственного производства, приусадебный участок площадью 715 квадратных метров, два жилых дома, общая площадь которых почти достигает 200 квадратных метров. Также ей принадлежит автомобиль Renault Kaptur.
Доход супруга Эльвиры Лаптевой составил за год 264,5 тысячи рублей. Он также является владельцем долей в двух земельных участках сельхозназначения.
Самый низкий годовой доход задекларировала директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Шолоховский центр помощи детям» Наталья Королева — 403,5 тысячи рублей. Собственности у нее никакой нет.