Самого богатого директора детдома назвали в Ростовской области

Самый большой доход за минувший год задекларировала директор государственного казенного учреждения социального обслуживания Ростовской области центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей, «Азовский центр помощи детям» Елена Байер. Ее заработок за 2020 год составил 2,32 миллиона рублей. В собственности у Байер находится также участок земли площадью 73 квадратных метра, предназначенный для строительства магазина, сам магазин площадью 56,3 квадрата, еще один участок площадью 392 квадратных метра для ведения личного подсобного хозяйства, жилой дом площадью 102 квадрата, летняя кухня и хозяйственная постройка. Ездит директор соцучреждения на автомобиле Reno koleos. В пользовании у нее также имеется еще один участок с разрешенным видом использования для благоустройства на территории малых архитектурных форм. Доход ее несовершеннолетнего ребенка составил 173,7 тысячи рублей за год.