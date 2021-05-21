Арбитражный судья Ростовской области за год заработал меньше своих подчиненных

Больше своего начальника заработала заместитель судьи Арбитражного суда Ирина Ширинская, которая внесла сведения о доходе в 4,3 миллиона рублей. Также доход больше, чем у Мишакова, оказался у еще четырех судей, которые задекларировали от 4,2 до 6,5 миллиона рублей.