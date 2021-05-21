rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 21 мая 2021, 09:11

Published 21 мая 2021, 09:11

Modified 1 октября, 14:26

Updated 1 октября, 14:26

Фотографиями губернатора отметили ямы на дорогах в Ростовской области

21 мая 2021, 09:11
В селе Самарское Ростовской области в ямах на дорогах появились фотографии губернатора региона Василия Голубева, сообщил telegram-канал «Ростов Главный».

В латки на дорогах местные жители установили плакаты с изображениями губернатор и президента России Владимира Путина с надписью: «Спасибо за дороги».

«В селе Самарское Ростовской области люди креативно выражают благодарность за дороги», — сказано в сообщении.

В комментариях пользователи написали, что идея хорошая, но вряд ли это поможет.

Ранее жители Ростовской области запустили флешмоб #ПозвониВасилию после того, как Голубев по телефону отчитал главу Батайска за ужасную дорогу и опубликовал разговор в соцсети.

#Общество#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  [email protected] / [email protected]

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, [email protected]

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика