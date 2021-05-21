Последний звонок в Ростовской области перенесли из-за траура по погибшим в Таганроге

Posted 21 мая 2021, 17:53
Published 21 мая 2021, 17:53
Modified 1 октября, 15:29
Updated 1 октября, 15:29
Ранее стало известно о том, что глава региона объявил траур 22 мая. «Все торжественные мероприятия „Последний звонок“, запланированные на 22 мая, перенесены на ближайшие дни. По датам решение принимают муниципалитеты самостоятельно», — сказано в сообщении регионального правительства.
Напомним, что 10 человек погибли, еще восемь госпитализированы из-за аварии на очистном сооружении в селе Дмитриадовка в Неклиновском районе. Произошла утечка метана. По факту гибели людей заведено уголовное дело. Расследованием занимается центральный аппарат СКР.
Семьям погибших рабочих окажут помощь в погребении, а также выплатят компенсации в размере 1 миллиона рублей. Пострадавшие получат от 200 до 400 тысяч рублей.
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