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Posted 23 мая 2021, 16:29

Published 23 мая 2021, 16:29

Modified 1 октября, 13:34

Updated 1 октября, 13:34

ГК «Ростов-Дон» впервые за несколько лет проиграл в чемпионате России

23 мая 2021, 16:29
Гандбольный клуб «Ростов-Дон» в этом году не смог одержать победу в чемпионате России, проиграв ЦСКА, сообщается на сайте команды.

Вторая игра в рамках финала состоялась в воскресенье, 23 мая. Ростовчанки победили, но по итогам двух встреч стали серебряными призерами.

Прошлый матч завершился со счетом 30:23 в пользу ЦСКА. Поэтому у клуба был запас из семи мячей.

В этой игре счет первыми открыл ЦСКА, после чего ростовчанки сразу отыгрались. Московский клуб установил преимущество на площадке в 1-2 мяча.

Сравнять счет удалось на 19 минуте. На перерыв команды ушли при счете 12:13 в пользу ЦСКА.

В дальнейшем ЦСКА контролировал ход встречи. Ростовчанки победили со счетом 29:26, заняв второе место чемпионата.

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