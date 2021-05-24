Крайне тяжелым остается состояние одного из пострадавших в коллекторе под Таганрогом

Posted 24 мая 2021, 09:59
Published 24 мая 2021, 09:59
Modified 1 октября, 14:27
Updated 1 октября, 14:27
По ее словам, состояние рабочих на утро 24 мая не изменилось. Четыре человека по-прежнему находятся в реанимации и состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое.
Напомним, что из-за утечки метана при проведении ремонтных работ в коллекторе в селе Дмитриадовка 21 мая погибли 10 человек. Восьмерых человек медики госпитализировали, пятеро рабочих сразу попали в реанимацию, один из них скончался к утру 22 мая. Троих пострадавших отпустили домой после осмотра.
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