Крайне тяжелым остается состояние одного из пострадавших в коллекторе под Таганрогом

В реанимации в больнице Таганрога все еще остаются четверо рабочих, пострадавших на очистных сооружениях в селе Дмитриадовка, сообщает 1rnd со ссылкой на пресс-секретаря администрации Елизавету Куповых.

По ее словам, состояние рабочих на утро 24 мая не изменилось. Четыре человека по-прежнему находятся в реанимации и состояние одного из них оценивается как крайне тяжелое. Напомним, что из-за утечки метана при проведении ремонтных работ в коллекторе в селе Дмитриадовка 21 мая погибли 10 человек. Восьмерых человек медики госпитализировали, пятеро рабочих сразу попали в реанимацию, один из них скончался к утру 22 мая. Троих пострадавших отпустили домой после осмотра. Ранее сообщалось, что в Ростовской области похоронили десять рабочих, погибших в коллекторе.