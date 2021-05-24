Прокуроры Ростовской области рассказали, сколько миллионов заработали за год

Его супруга задекларировала доход 336 тысяч рублей, у нее есть квартира и машина Suzuki. Доход первого заместителя Кирилла Осипчука достиг 14,4 миллиона рублей. Собственности у него нет, зато у супруги оказались земельный участок площадью более тысячи квадратных метров, машины Hyundai Creta и внедорожник Toyota.