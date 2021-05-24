rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости

Posted 24 мая 2021, 15:08

Published 24 мая 2021, 15:08

Modified 18 сентября 2022, 11:49

Updated 18 сентября 2022, 11:49

Прокуроры Ростовской области рассказали, сколько миллионов заработали за год

Прокуроры Ростовской области рассказали, сколько миллионов заработали за год

24 мая 2021, 15:08
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области прокуроры поделились информацией о своих доходах и имуществе за 2020 год, говорится на сайте ведомства.

Прокурор области Роман Прасков заработал 3,6 миллиона рублей, из недвижимости у него оказался гараж. Хотя автомобиль он не декларировал. В пользовании находятся две квартиры, земельный участок, кладовая и машиноместо.

Его супруга задекларировала доход 336 тысяч рублей, у нее есть квартира и машина Suzuki. Доход первого заместителя Кирилла Осипчука достиг 14,4 миллиона рублей. Собственности у него нет, зато у супруги оказались земельный участок площадью более тысячи квадратных метров, машины Hyundai Creta и внедорожник Toyota.

Заместитель Александр Гацко смог заработать 2,3 миллиона рублей. Он владеет квартирой в 50 «квадратов». У супруги есть три квартиры, она внесла в бюджет семьи 11,5 миллиона рублей.

Еще один заместитель Сергей Капитонов указал в декларации 2,3 миллиона рублей дохода, его супруга — 528 тысяч. У них есть квартира, а также земельный участок и дом в долевой собственности.

Прокурор Аксайского района Роман Коломойцев заработал почти два миллиона рублей. В собственности у него оказались земельный участок и жилой дом на 247 «квадратов». Плюс квартира есть у супруги, заработавшей 20 тысяч рублей.

В Константиновском районе у прокурора Владимира Пустоварова годовой доход достиг 6,1 миллиона рублей. У него есть два земельных участка и внедорожник Toyota.

Ранее на 500 тысяч рублей сократился доход находившегося под следствием в 2020 году главы Азова.

Материалы по теме
Председатель Избиркома по Ростовской области увеличил свой доход на 40% в 2020 годуНовости понедельника в Ростове о задыхающихся жителях и доходах прокурора
#Экономика#Новости
Подпишитесь

© Все права защищены. При использовании информации гиперссылка на сайт rostovgazeta.ru обязательна. Полные правила

Сетевое издание «RostovGazeta». Средство массовой информации зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций,
регистрационный номер серия ЭЛ № ФС 77-74128 от 23 ноября 2018 г.

Учредитель: ООО «ПремьерМедиаИнвест»

Главный редактор: Mиpoнoв Гpигopий Юpьeвич

Телефон: +7 (499) 110-58-85 /  +7 985 271-59-30

Электронный адрес:  info@rostovgazeta.ru / ooopremmediainvest@gmail.com

Адрес редакции: 109 044, Москва г, вн. тер. г. муниципальный округ Таганский, ул. Воронцовская, д. 20, этаж 2, ком. 14

Региональный директор: Светлана Статовая, +7(966) 206-73-74, statovaya@1mi.media

Редакционные правила

Политика конфиденциальности

Яндекс.Метрика