Прокуроры Ростовской области рассказали, сколько миллионов заработали за год

Posted 24 мая 2021, 15:08
Published 24 мая 2021, 15:08
Modified 18 сентября 2022, 11:49
Updated 18 сентября 2022, 11:49
Прокурор области Роман Прасков заработал 3,6 миллиона рублей, из недвижимости у него оказался гараж. Хотя автомобиль он не декларировал. В пользовании находятся две квартиры, земельный участок, кладовая и машиноместо.
Его супруга задекларировала доход 336 тысяч рублей, у нее есть квартира и машина Suzuki. Доход первого заместителя Кирилла Осипчука достиг 14,4 миллиона рублей. Собственности у него нет, зато у супруги оказались земельный участок площадью более тысячи квадратных метров, машины Hyundai Creta и внедорожник Toyota.
Заместитель Александр Гацко смог заработать 2,3 миллиона рублей. Он владеет квартирой в 50 «квадратов». У супруги есть три квартиры, она внесла в бюджет семьи 11,5 миллиона рублей.
Еще один заместитель Сергей Капитонов указал в декларации 2,3 миллиона рублей дохода, его супруга — 528 тысяч. У них есть квартира, а также земельный участок и дом в долевой собственности.
Прокурор Аксайского района Роман Коломойцев заработал почти два миллиона рублей. В собственности у него оказались земельный участок и жилой дом на 247 «квадратов». Плюс квартира есть у супруги, заработавшей 20 тысяч рублей.
В Константиновском районе у прокурора Владимира Пустоварова годовой доход достиг 6,1 миллиона рублей. У него есть два земельных участка и внедорожник Toyota.