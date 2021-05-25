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Бывший заместитель генерального директора ФК «Ростов» получил пять лет колонии

25 мая 2021, 14:57
Фото: fc-rostov.ru
Суд огласил приговор бывшему заместителю гендиректора футбольного клуба «Ростов» Юрию Дорофееву за хищение денег, сообщает «Коммерсант».

Суд установил, что фигурант пытался похитить 12 миллионов рублей у футболиста Александра Ерохина. С ним трудовой договор заключили в 2016 году.

Кроме того, Дорофеева обвинили в афере при аренде транспорта. С его супругой клуб заключил контракт на пользование машиной Hyundai Sonata.

Оказалось, что обвиняемый передал в суд поддельные документы и потребовал от клуба большую стоимость за аренду. Всего незаконно удалось взыскать 1,5 миллиона рублей.

На своем посту Дорофеев находился с 2012 года в течение пяти лет. Сейчас суд приговорил его к пяти годам колонии.

Ранее в Ростове назвали подробности продажи чиновниками муниципальной квартиры за взятку.

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