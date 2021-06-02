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Posted 2 июня 2021, 10:11

Published 2 июня 2021, 10:11

Modified 24 декабря, 18:20

Updated 24 декабря, 18:20

По требованию прокуратуры ростовская компания выплатила долг по зарплате 900 тыс руб

По требованию прокуратуры ростовская компания выплатила долг по зарплате 900 тыс руб

2 июня 2021, 10:11
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Сюжет
Касается каждого
В Ростове-на-Дону компанию «Элид» заставили погасить крупные долги по зарплате, сообщили в региональной прокуратуре.

В Советском районе надзорное ведомство провело проверку работы компании. Были выявлены нарушения требований трудового законодательства.

«Оказалось, что 49 сотрудников не получали зарплату. Размер долга перед ними превысил 900 тысяч рублей», — сказано в сообщении.

От генерального директора потребовали устранить нарушения. Также завели дело об административном правонарушении.

После этого компания выплатила долги. Ранее Таганрогский водоканал задолжал за электроэнергию 80 миллионов рублей.

#Экономика#Касается каждого#Новости
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