По требованию прокуратуры ростовская компания выплатила долг по зарплате 900 тыс руб

Posted 2 июня 2021, 10:11
Published 2 июня 2021, 10:11
Modified 24 декабря, 18:20
Updated 24 декабря, 18:20
В Советском районе надзорное ведомство провело проверку работы компании. Были выявлены нарушения требований трудового законодательства.
«Оказалось, что 49 сотрудников не получали зарплату. Размер долга перед ними превысил 900 тысяч рублей», — сказано в сообщении.
От генерального директора потребовали устранить нарушения. Также завели дело об административном правонарушении.
После этого компания выплатила долги. Ранее Таганрогский водоканал задолжал за электроэнергию 80 миллионов рублей.