Торговцы заблокированных аксайских рынков планируют каждое утро «навещать» Голубева

«Около 70 человек пришли к зданию правительства региона. Мы отдали коллективные письма на имя губернатора Василия Голубева. Абсолютно мирно, без лозунгов и плакатов мы простояли около получаса. Никто из чиновников с нами не общался, они разговаривали с охранниками и полицейскими на тему того, нарушаем ли мы какие-то законы. Но нет, нарушений с нашей стороны не было. Сотрудники полиции нас не просили уйти. Теперь мы планируем каждое утро приходить к зданию правительства», — говорит Денис Ильин.