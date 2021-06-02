Торговцы заблокированных аксайских рынков планируют каждое утро «навещать» Голубева

Posted 2 июня 2021, 13:14
Published 2 июня 2021, 13:14
Modified 24 декабря, 18:19
Updated 24 декабря, 18:19
В среду состоялось первое «собрание» торговцев возле правительства.
«Около 70 человек пришли к зданию правительства региона. Мы отдали коллективные письма на имя губернатора Василия Голубева. Абсолютно мирно, без лозунгов и плакатов мы простояли около получаса. Никто из чиновников с нами не общался, они разговаривали с охранниками и полицейскими на тему того, нарушаем ли мы какие-то законы. Но нет, нарушений с нашей стороны не было. Сотрудники полиции нас не просили уйти. Теперь мы планируем каждое утро приходить к зданию правительства», — говорит Денис Ильин.
Со слов торговцев, чиновники «выглядывали» из окон здания правительства, и глава региона, вероятно, в курсе их визита.
Пока никаких действий со стороны региональных чиновников насчет помощи предпринимателям, оставшимся без работы и денег, нет. Приездом уполномоченного при президенте по защите прав предпринимателей Бориса Титова бизнесмены остались недовольны. Предложения Титова «сдаться» властям и съехать с территорий рынков торговцы восприняли как предательство.
Уже больше месяца закрыты четыре крупных рынка в Аксайском районе. Точного числа предпринимателей, оставшихся без работы, до сих пор нет. Они пишут письма всем — от президента до местных чиновников и ведомств. Пока никаких действий нет, рынки по-прежнему заблокированы. Сколько времени торговцы будут еще находиться в таком «подвешенном» состоянии — неизвестно.