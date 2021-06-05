На Ростовское транспортное кольцо могут выделить инфраструктурный кредит

Ранее руководство области также заявило о намерении развивать коммуникации, строить дороги и объекты образования и здравоохранения на территории старого аэропорта за счёт инфраструктурного кредита.
По словам Голубева, регион готов использовать этот механизм и уточнил, что среди проектов, к которым можно было бы применить инфраструктурный кредит, завершение строительства транспортного кольца вокруг Ростова-на-Дону.
Губернатор сообщил также, что область может реализовать проекты с использованием такого механизма на сумму 85,5 млрд рублей.