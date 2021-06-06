Больше 140 ростовчан за неделю пожаловались на поведение водителей рейсовых автобусов

Всего по поводу транспортного обслуживания с 29 мая по 4 июня поступило 785 обращений. Люди звонили на телефон «горячей линии».
При этом количество обращений выросло на 48 за неделю. Чаще всего ростовчане уточняли маршруты, таких звонков было 270.
На неудовлетворительное обслуживание маршрута пожаловался 181 человек. Все обращения были обработаны.
Отмечается, что по подобным вопросам следует обращаться по телефону 8(800)222-76-76. Ранее жители Таганрога заявили, что в городе пытаются затянуть запуск новых трамваев.