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Ростовчане заявили, что Борзенко арестовали для нагнетания ужаса

8 июня 2021, 09:45
Фото: aksayland.ru
Жители Ростова-на-Дону нашли свои причины продления ареста главе администрации Аксайского района Виталию Борзенко, обсуждение началось в «ВКонтакте».

Ленинский районный суд продлил арест на два месяца. Под арестом чиновник пробудет до 11 августа.

«Борзенко с соучастниками еще год назад земли заинтересованным лицам не отдали, вот теперь под арест засунули для нагнетания ужаса. А земли заберут», — написали подписчики в соцсетях.

«Такое чувство, что 20 лет специально закрывали глаза на все деяния этих чиновников в связке с „бизнесменами“, чтобы потом все разом отжать», — прозвучало в комментариях.

Напомним, задержание Борзенко прошло во время его отдыха в Кисловодске. Его заподозрили в мошенничестве и организации преступного сообщества.

По мнению следствия, он вместе с подельниками сдавал в аренду муниципальные земли. Борзенко арестовали, а на фоне этого были оцеплены рынки в Аксайском районе.

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