Ростовчане заявили, что Борзенко арестовали для нагнетания ужаса

Ленинский районный суд продлил арест на два месяца. Под арестом чиновник пробудет до 11 августа.
«Борзенко с соучастниками еще год назад земли заинтересованным лицам не отдали, вот теперь под арест засунули для нагнетания ужаса. А земли заберут», — написали подписчики в соцсетях.
«Такое чувство, что 20 лет специально закрывали глаза на все деяния этих чиновников в связке с „бизнесменами“, чтобы потом все разом отжать», — прозвучало в комментариях.
Напомним, задержание Борзенко прошло во время его отдыха в Кисловодске. Его заподозрили в мошенничестве и организации преступного сообщества.
По мнению следствия, он вместе с подельниками сдавал в аренду муниципальные земли. Борзенко арестовали, а на фоне этого были оцеплены рынки в Аксайском районе.