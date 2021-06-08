В Ростове-на-Дону назвали подробности продажи недостроенного отеля Sheraton

Имущественный комплекс решили продать частично. Так, намерены реализовать здание, оборудование для кухни и гостиницы.
Стоимость лотов составляет 100 миллионов рублей. Торги состоятся 14 июля.
При заключении сделки покупатель станет владельцем 141/204 доли в праве общей долевой собственности. Речь идет об участке и помещениях.
Добавим, что комплекс намеревались построить к чемпионату мира по футболу в 2018 году. Однако компания была признана несостоятельной, из-за чего здание достроить не смогли.
Сити-менеджер Алексей Логвиненко в конце 2020 года не исключал возможности, что здание могут снести.