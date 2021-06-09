Инвестиционный рейтинг от АСИ превратили в PR нескольких губернаторов

Редакция «Новых известий» такой стремительный взлет называет чудом, поскольку ранее сообщалось, что инвестиции в область за период 2013–2019 годов сократились на 11%, а в 2020 году упали еще на 9%. Хотя до этого Тюменская область была в самом топе: на 3 месте в 2019 году, в 2018 году — на 1 месте, а в 2017 году — на 6 месте.