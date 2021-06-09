Инвестиционный рейтинг от АСИ превратили в PR нескольких губернаторов

Но издание «Новые известия» усомнилось в его объективности. Все дело в том, что на днях агентство Moody’s подтвердило рейтинг России на уровне Ваа3, что является предпоследней ступенью инвестиционной категории. Также для России был дан прогноз на долгосрочную стагнацию и низкий уровень инвестиционной активности из-за санкций, запрета на поставки технологий, коррупции и прочих неприятностей.
Рейтинг представили на Петербургском международном экономическом форуме. Это произошло на фоне того, что агентство Moody’s подтвердило рейтинг России на уровне Ваа3. Это считается предпоследней ступенью инвестиционной категории.
По сути представленный АСИ рейтинг мог бы способствовать развитию конкуренции среди регионов России и служить вектором для инвесторов, которые планируют вложить деньги в бизнес-проекты. На первом месте рейтинга, ожидаемо, оказалась Москва. Именно здесь, по версии АСИ созданы отличные возможности для развития бизнеса.
Второе место занял Татарстан, благодаря построенному Инополису, деньгам и нефти. А на третье место вышла Тюменская область, которая в 2020 году даже не включили в топ-30 российских регионов.
Редакция «Новых известий» такой стремительный взлет называет чудом, поскольку ранее сообщалось, что инвестиции в область за период 2013–2019 годов сократились на 11%, а в 2020 году упали еще на 9%. Хотя до этого Тюменская область была в самом топе: на 3 месте в 2019 году, в 2018 году — на 1 месте, а в 2017 году — на 6 месте.
Нестабильность рейтинга неудивительна. Например, Башкортостан сумел занять в нем пятое место, несмотря на госзахват Башкирской содовой компании, хотя такие события не могут не сказаться на настрое инвесторов.
«Получается, что рейтинг носит сугубо субъективный характер, а доля объективных показателей, которые можно проверить, сведена к минимуму. Более того, из официальных публикаций невозможно даже узнать, на основе каких же показателей выстрелил тот или иной регион. Всё это больше похоже на большую PR-акцию отдельных глав областей и республик», — резюмирует издание.