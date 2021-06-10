Эксперт: украинский закон о коренных народах выдавит на Дон новую волну беженцев

«Русские живут на Украине дольше, чем сами украинцы. До этого они назывались малороссы и русины. Украинцев как национальность выдумали только в начале XX века при помощи австрийской пропаганды, чтобы получить союзников и русофобов перед Первой мировой войной. Потом это украинское национальное движение поддержали большевики. А раньше это была Новороссия и Малороссия», — пояснил спикер.