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Эксперт: украинский закон о коренных народах выдавит на Дон новую волну беженцев

10 июня 2021, 07:04
Фото: Konrad Lembcke/CC BY-ND 2.0/flickr.com / VasenkaPhotography/CC BY 2.0/flickr.com
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Украинский президент Владимир Зеленский сообщил о внесении в Верховную раду законопроекта о коренных народах страны для обеспечения их прав, последствия прокомментировал политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов.

Украинский закон не соответствует международному гуманитарному праву, согласно документу, русские не считаются коренным народом соседней страны. Об этом в интервью телеканалу «Россия» заявил Владимир Путин. По его словам, деление на первосортные и второсортные категории людей напоминает теорию и практику нацистской Германии. Президент уверен, что закон вынудит многих жителей соседнего государства уехать за границу, либо переписать свою национальность.

Как рассказал RostovGazeta политолог, кандидат исторических наук Григорий Миронов, законопроект направлен, прежде всего, против русского и русскоязычного населения Украины.

«Русские живут на Украине дольше, чем сами украинцы. До этого они назывались малороссы и русины. Украинцев как национальность выдумали только в начале XX века при помощи австрийской пропаганды, чтобы получить союзников и русофобов перед Первой мировой войной. Потом это украинское национальное движение поддержали большевики. А раньше это была Новороссия и Малороссия», — пояснил спикер.

Фото: Mark Steele/CC BY-ND 2.0 / flickr.com

По мнению политолога, закон выдавит в Ростовскую область и другие региона юга России тысячи человек, которые не захотят жить в украинском государстве.

«Украина делает все, чтобы выдавить людей, которые считают себя русскими, за пределы страны. Конечно, многие не захотят быть людьми второго сорта. Тысячи человек побегут в Ростовскую область с юга и востока Украины. Уже сейчас многие бывшие жители Одессы, Херсона или Харькова осели на Дону и Кубани. Поэтому Ростову и Краснодару нужно ждать новые волны беженцев», — прокомментировал Григорий Миронов.

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