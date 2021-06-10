Половина навигационного рынка в РФ приходится на системы мониторинга автомобилей

Не отстает и Ростовская область. В Донском регионе часто собирают рекордные урожаи. В результате каждый агросезон возле зерновых хранилищ скапливаются десятки или даже сотни грузовых машин. Они дожидаются своей очереди на разгрузку несколько дней. Для решения этой проблемы донские власти и компании используют интернет-сервисы по поиску транспорта для перевозок зерна и контроля за его передвижением с помощью GPS-навигатора. К тому же - навигационные приборы активно используются в Ростовской области для производства беспилотный комбайнов.