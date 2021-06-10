Половина навигационного рынка в РФ приходится на системы мониторинга автомобилей

Не отстает и Ростовская область. В Донском регионе часто собирают рекордные урожаи. В результате каждый агросезон возле зерновых хранилищ скапливаются десятки или даже сотни грузовых машин. Они дожидаются своей очереди на разгрузку несколько дней. Для решения этой проблемы донские власти и компании используют интернет-сервисы по поиску транспорта для перевозок зерна и контроля за его передвижением с помощью GPS-навигатора. К тому же - навигационные приборы активно используются в Ростовской области для производства беспилотный комбайнов.
Точной оценки российского навигационного рынка дать не может никто, приблизительно, это 150 миллиардов рублей. Половину объема составляют системы мониторинга автотранспорта, по 20% — носимые навигаторы и системы слежения внутри помещений, также два важных сегмента — геодезия (картография) и сельское хозяйство.
При этом основная часть навигационных систем в России импортного производства, но в некоторых отраслях преобладают отечественные разработки. В частности, системы экстренного реагирования при авариях, которые стоят на каждом новом авто, ввезенном или произведенном в РФ, разработали отечественные специалисты. Кроме того, оборудование для системы «ЭРА-ГЛОНАСС» первой начала создавать компания «Форт-Телеком» из Перми.
Сегодня компания большую часть прибыли делает на поставках датчиков системы «ЭРА-ГЛОНАСС», кроме того, разрабатывает системы мониторинга коммерческого транспорта. Еще 15 лет назад нельзя было и представить, чтобы электронный модуль сообщал, как давно находится за рулем водитель и были ли инциденты по маршруту следования, а сейчас пермские системы выдают подробную информацию о состоянии транспорта и водителя.
Много заработать на самих навигационных системах не получится, поэтому компании предлагают услуги по их обслуживанию, а также аналитику данных и консалтинг. Особенно востребованы услуги такого рода внутри помещений, в частности, на вокзалах и в гипермаркетах направление в тех участках, где не доступен сигнал GPS, показывают специальные датчики.
Промышленные предприятия страны чаще всего заказывают датчики для отслеживания сотрудников и товаров на территории производства. Это переносные модули, которые крепятся на объект.
В Ростовской области нет предприятий-производителей навигационных систем, но многие компании предлагают услуги по их установке и обслуживанию. Только в Ростове находится несколько десятков организаций, занимающиеся продажей, монтажом, ремонтом и техническим обслуживанием «умных» систем.
Спрос на российском навигационном рынке частично задает правительство, которое устанавливает нормы для крупных заказчиков. При таком подходе заказы достаются чаще всего компаниям с госучастием, а частный бизнес остается в стороне.
Как прокомментировал вице-президент Торгово-промышленной палаты России Максим Фатеев, для научных разработок и производства будет полезным сотрудничество крупных компаний с мелкими. Кроме того, такое сотрудничество поможет запустить процесс импортозамещения в сфере навигационных систем.
«Не может навигационное развитие быть отдельно от развития всей электронной промышленности в России», - отметил Фатеев и добавил, что в ТПП уже определили подходы в плане налогообложения для производителей.
Для развития сегмента необходимо создать широкую сеть из базовых станций по типу вышек сотовой связи. В настоящее время в стране около 2,5 тысячи станций, а необходимо в десять раз больше. Государство само такую сеть не выстроит, а для привлечение бизнеса необходимо внести поправки в меры регулирования.