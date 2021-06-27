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Posted 27 июня 2021, 15:20

Published 27 июня 2021, 15:20

Modified 1 октября, 14:58

Updated 1 октября, 14:58

Жара вернется в Ростов с понедельника

27 июня 2021, 15:20
В понедельник 28 июня в Ростове-на-Дону будет жарко и солнечно, сообщили в региональном Гидрометцентре.

В ночь на понедельник в городе +21 С и небольшая облачность, но осадков не ожидается. Днем 28 июня воздух прогреется до +31 С и будет солнечно. Днем возможна небольшая облачность, ветер юго-западный пять метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.

Кроме того, в юго-восточных, северо-западных, северо-восточных и южных районах Ростовской области по 29 июня включительно ожидается чрезвычайная пожароопасность пятого класса. При этом по юго-востоку региона прогнозируют суховей.

Напомним, 27 июня в Ростовской области вечером возможны сильные ливни с грозами.

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