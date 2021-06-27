Жара вернется в Ростов с понедельника

В ночь на понедельник в городе +21 С и небольшая облачность, но осадков не ожидается. Днем 28 июня воздух прогреется до +31 С и будет солнечно. Днем возможна небольшая облачность, ветер юго-западный пять метров в секунду. Атмосферное давление 751 миллиметр ртутного столба.