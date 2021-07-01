Власти Ростовской области опровергли информацию об обязательной вакцинации

В последнее время все чаще появляются жалобы от жителей региона, что работодатели принуждают сделать прививки. Работники одного из совхозов заявили, что им пригрозили отстранением от работы, если они не пройдут вакцинацию. Тогда люди останутся без денег.
В правительстве региона эту информацию не подтвердили. «В Ростовской области нет обязательной вакцинации», — говорится в ответе.
При этом в пресс-службе отметили, что в регионе будет рассмотрен вопрос о введении новых ограничений. Это связано с ухудшением ситуации с коронавирусом.
Ранее ростовский врач заявил, что без вакцинации COVID-19 не победить, но она должна быть добровольной.