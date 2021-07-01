Власти Ростовской области подтвердили введение обязательной вакцинации с июля

В четверг, 1 июля, появился документ от Роспотребнадзора. В нем говорится, что обязательной прививка стала для персонала в сферах услуг, образования и общепита.
Не избежать вакцинации транспортникам и медикам. В каждом учреждении должны быть привиты минимум 60% сотрудников. Первый компонент они должны получить до 29 июля, второй — до 26 августа.
В правительстве региона эту информацию подтвердили. «Врио главного санитарного врача, исходя из анализа складывающейся эпидситуации, подписал соответствующее постановление. Оно опубликовано на сайте ведомства», — уточнили в правительстве.
Вместе с этим могут быть введены новые ограничения, сейчас рассматривается этот вопрос. Добавим, что ситуация с коронавирусом в регионе начала ухудшаться в июне 2021 года.