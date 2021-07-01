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Власти Ростовской области подтвердили введение обязательной вакцинации с июля

1 июля 2021, 18:54
Фото: pixabay
В Ростовской области был подписан документ о введении принудительной вакцинации от коронавируса для отдельных категорий граждан, сообщили в пресс-службе правительства региона.

В четверг, 1 июля, появился документ от Роспотребнадзора. В нем говорится, что обязательной прививка стала для персонала в сферах услуг, образования и общепита.

Не избежать вакцинации транспортникам и медикам. В каждом учреждении должны быть привиты минимум 60% сотрудников. Первый компонент они должны получить до 29 июля, второй — до 26 августа.

В правительстве региона эту информацию подтвердили. «Врио главного санитарного врача, исходя из анализа складывающейся эпидситуации, подписал соответствующее постановление. Оно опубликовано на сайте ведомства», — уточнили в правительстве.

Вместе с этим могут быть введены новые ограничения, сейчас рассматривается этот вопрос. Добавим, что ситуация с коронавирусом в регионе начала ухудшаться в июне 2021 года.

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
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