Суд заставил «Ресо-гарантию» заплатить 1,4 млн за «несуществующее» ДТП

Posted 5 июля 2021, 06:13
Published 5 июля 2021, 06:13
Modified 1 октября, 14:14
Updated 1 октября, 14:14
Грузовик DAF XF был куплен в лизинг в конце 2018 года и тогда же застрахован в «Ресо-гарантии». В сентябре 2019 года машина попала в аварию – в результате маневра груз, находящийся в прицепе, повредил кабину фуры. Страховая отказала в выплате, заявив, что полученные повреждения не являются страховым случаем.
Истец починил автомобиль самостоятельно и подал в суд на «Ресо-гарантию».
Суд отмечает, что рассматриваемый случай попадает под два пункта правил страхования – ДТП, в том числе столкновение с неподвижными или движущимися предметами; падение или попадание на застрахованное авто инородных предметов.
Страховщик пытался заявить, что страховым случаем не является поломка или выход из строя деталей в результате эксплуатации, однако суд отметил, что повреждение кабины другим предметом к поломке не относится.
В настоящее время страховщик пытается обжаловать решение суда первой инстанции, который взыскал со страховой 1,4 миллиона рублей за ремонт.
Арбитражный суд в настоящее время рассматривает иск Банка России к «Ресо-гарантии» о привлечении последней к административной ответственности.