Суд заставил «Ресо-гарантию» заплатить 1,4 млн за «несуществующее» ДТП

Грузовик DAF XF был куплен в лизинг в конце 2018 года и тогда же застрахован в «Ресо-гарантии». В сентябре 2019 года машина попала в аварию – в результате маневра груз, находящийся в прицепе, повредил кабину фуры. Страховая отказала в выплате, заявив, что полученные повреждения не являются страховым случаем.