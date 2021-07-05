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Posted 5 июля 2021, 06:13

Published 5 июля 2021, 06:13

Modified 1 октября, 14:14

Updated 1 октября, 14:14

Суд заставил «Ресо-гарантию» заплатить 1,4 млн за «несуществующее» ДТП

Суд заставил «Ресо-гарантию» заплатить 1,4 млн за «несуществующее» ДТП

5 июля 2021, 06:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
СПАО «Ресо-гарантия» отказывалась платить за ремонт поврежденного в ДТП грузовика, заявляя, что никакого ДТП не было, следует из материалов суда.

Грузовик DAF XF был куплен в лизинг в конце 2018 года и тогда же застрахован в «Ресо-гарантии». В сентябре 2019 года машина попала в аварию – в результате маневра груз, находящийся в прицепе, повредил кабину фуры. Страховая отказала в выплате, заявив, что полученные повреждения не являются страховым случаем.

Истец починил автомобиль самостоятельно и подал в суд на «Ресо-гарантию».

Суд отмечает, что рассматриваемый случай попадает под два пункта правил страхования – ДТП, в том числе столкновение с неподвижными или движущимися предметами; падение или попадание на застрахованное авто инородных предметов.

Страховщик пытался заявить, что страховым случаем не является поломка или выход из строя деталей в результате эксплуатации, однако суд отметил, что повреждение кабины другим предметом к поломке не относится.

В настоящее время страховщик пытается обжаловать решение суда первой инстанции, который взыскал со страховой 1,4 миллиона рублей за ремонт.

Арбитражный суд в настоящее время рассматривает иск Банка России к «Ресо-гарантии» о привлечении последней к административной ответственности.

#Экономика#Новости
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