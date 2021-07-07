Работники отелей в Ростове-на-Дону массово увольняются из-за требования вакцинации

Как пишет «Интерфакс», ассоциация разработала пакет предложений, как помочь отрасли выжить в непростое для нее время.
В частности, предлагается выделить для коллективных мест размещения экспресс-тесты, чтобы можно было проверить туристов, не имеющих документов о перенесенном коронавирусе или вакцинации. Также предлагается открыть пункты тестирования на вокзалах, вдоль трассы М-4 «Дон» и в других транспортных потоках.
Кроме того, следует запретить отелям отказывать в заселении туристам без сертификата или результат ПЦР-теста, чтобы они не искали жилье в частном секторе и не распространяли инфекцию.
Также необходимо продлить период обязательной вакцинации до ноября 2021 года и усилить работу по популяризации прививок среди персонала отелей и других представителей отрасли.