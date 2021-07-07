rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Работники отелей в Ростове-на-Дону массово увольняются из-за требования вакцинации

7 июля 2021, 11:52
Фото: pexels.com
Работники отелей и гостиниц в Ростовской области массово увольняются из отрасли из-за требований работодателя об экстренной вакцинации, сообщила президент региональной Ассоциации профессионалов индустрии гостеприимства Елена Папиж.

Как пишет «Интерфакс», ассоциация разработала пакет предложений, как помочь отрасли выжить в непростое для нее время.

В частности, предлагается выделить для коллективных мест размещения экспресс-тесты, чтобы можно было проверить туристов, не имеющих документов о перенесенном коронавирусе или вакцинации. Также предлагается открыть пункты тестирования на вокзалах, вдоль трассы М-4 «Дон» и в других транспортных потоках.

Кроме того, следует запретить отелям отказывать в заселении туристам без сертификата или результат ПЦР-теста, чтобы они не искали жилье в частном секторе и не распространяли инфекцию.

Также необходимо продлить период обязательной вакцинации до ноября 2021 года и усилить работу по популяризации прививок среди персонала отелей и других представителей отрасли.

Читайте также: Пункт вакцинации от коронавируса откроют в ростовском цирке с 24 июля.

Материалы по теме
Минеева отметила обеспокоенность ретейлеров не уложиться в сроки по вакцинации штатаВ Ростовской области могут ввести вакцинацию для жителей ДонбассаХейтеры ростовского рэпера Басты уверены, что ему заплатили за пропаганду вакцинации
#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00