Работники отелей в Ростове-на-Дону массово увольняются из-за требования вакцинации

В частности, предлагается выделить для коллективных мест размещения экспресс-тесты, чтобы можно было проверить туристов, не имеющих документов о перенесенном коронавирусе или вакцинации. Также предлагается открыть пункты тестирования на вокзалах, вдоль трассы М-4 «Дон» и в других транспортных потоках.