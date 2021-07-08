Более 10 ресурсных классов помогли оборудовать депутаты в Ростовской области

Деньги выделили из средств резервного фонда регионального правительства, которые предназначены для исполнения наказов избирателей. На них получится сформировать 11 классов, в которых будут обучать детей с расстройствами аутистического спектра.
Благодаря депутатам Александру Ищенко, Артуру Исакову, Саркису Гогоряну классы появятся в школе №2 Батайска, в школе № 96 Ростова, в школе № 4 Аксайского района. Парламентарии Николай Беляев, Павел Бережной, Андрей Харченко и Александр Михалев помогли оборудовать помещения в школе № 1 Белокалитвинского района и Шолоховской гимназии в станице Вешенская.
Также в Ростове перемены коснулись школ №107, 3, 81, 110 и лицея №103. Еще одна школа находится в Миллеровском районе.
Кроме того, депутат Геннадий Рябоконов направил более 200 тысяч рублей на формирование класса для обучения детей с задержкой психического развития. Его оборудовали в ростовской школе №6.
Еще 65 тысяч рублей перевели на организацию класса инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в школе №7 в Ростове-на-Дону.
Добавим, что ресурсный класс является отдельным помещением, в котором для воспитанников предусмотрена индивидуальная программа. В каждом из них есть специальные парты и учебники, а также особое оборудование.