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Более 10 ресурсных классов помогли оборудовать депутаты в Ростовской области

8 июля 2021, 12:55
Фото: zsro.ru
Депутаты Заксобрания Ростовской области приняли решение направить 6,4 миллиона рублей на создание ресурсных классов.

Деньги выделили из средств резервного фонда регионального правительства, которые предназначены для исполнения наказов избирателей. На них получится сформировать 11 классов, в которых будут обучать детей с расстройствами аутистического спектра.

Благодаря депутатам Александру Ищенко, Артуру Исакову, Саркису Гогоряну классы появятся в школе №2 Батайска, в школе № 96 Ростова, в школе № 4 Аксайского района. Парламентарии Николай Беляев, Павел Бережной, Андрей Харченко и Александр Михалев помогли оборудовать помещения в школе № 1 Белокалитвинского района и Шолоховской гимназии в станице Вешенская.

Также в Ростове перемены коснулись школ №107, 3, 81, 110 и лицея №103. Еще одна школа находится в Миллеровском районе.

Кроме того, депутат Геннадий Рябоконов направил более 200 тысяч рублей на формирование класса для обучения детей с задержкой психического развития. Его оборудовали в ростовской школе №6.

Еще 65 тысяч рублей перевели на организацию класса инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья в школе №7 в Ростове-на-Дону.

Добавим, что ресурсный класс является отдельным помещением, в котором для воспитанников предусмотрена индивидуальная программа. В каждом из них есть специальные парты и учебники, а также особое оборудование.

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