«Прививочной мафией» назвали вакцинацию жители Ростова-на-Дону

Управление здравоохранения города опубликовало адреса прививочных пунктов и график их работы. Но в комментариях ростовчане стали жаловаться на то, что прививочные кабинеты бесполезны, так как в них отсутствуют препараты.
«Через госуслуги записи тоже нет, все занято на ближайшие 2 недели. Записались в лист ожидания», — заявила одна из местных жительниц.
«В Мегамаге на Пойменной висят таблички, что вакцины нет», — пожаловались пользователи.
«В Мегамаге „блатные списки“, сказали записываться с утра надо. Какая-то прививочная мафия в этом Ростове», — прозвучало в комментариях.
Напомним, что в области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса, что привело к дефициту препарата для прививок.