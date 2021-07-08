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«Прививочной мафией» назвали вакцинацию жители Ростова-на-Дону

8 июля 2021, 06:57
Фото: rostov-gorod.ru
Жители Ростова-на-Дону считают, что в «Мегамаге» существуют проблемы с вакцинацией от коронавируса, заявили они в соцсетях.

Управление здравоохранения города опубликовало адреса прививочных пунктов и график их работы. Но в комментариях ростовчане стали жаловаться на то, что прививочные кабинеты бесполезны, так как в них отсутствуют препараты.

«Через госуслуги записи тоже нет, все занято на ближайшие 2 недели. Записались в лист ожидания», — заявила одна из местных жительниц.

«В Мегамаге на Пойменной висят таблички, что вакцины нет», — пожаловались пользователи.

«В Мегамаге „блатные списки“, сказали записываться с утра надо. Какая-то прививочная мафия в этом Ростове», — прозвучало в комментариях.

Напомним, что в области ввели обязательную вакцинацию от коронавируса, что привело к дефициту препарата для прививок.

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
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