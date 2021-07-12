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Бесплатные автобусы пустят к торговому комплексу «Южный» в Ростове

12 июля 2021, 14:06
Фото: rostov-gorod.ru
Новые автобусные маршруты запустят из Ростова-на-Дону к торговому комплексу «Южный» и обратно, сообщили в пресс-службе ГСК «Дон».

Как пишет «Дон-24», первое время перевозить пассажиров будут бесплатно, какой размер оплаты будет потом, не сообщается.

Автобусы будут ходить из центра Ростова, Западного жилого массива, а также с территории нынешних рынков «Атлант» и «Алмаз» до ТК «Южный» и обратно. Окончательную схему движения утвердят перед вводом в эксплуатацию первых торговых мест комплекса.

Напомним, торговый комплекс «Южный» начали строить 1089-м километре федеральной автомобильной трассы М-4 «Дон», к осени там появятся 1,5 тысячи торговых мест, а также склады. Первые торговые места в ТК достанутся предпринимателям с заблокированных аксайских рынков.

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