Бесплатные автобусы пустят к торговому комплексу «Южный» в Ростове

Автобусы будут ходить из центра Ростова, Западного жилого массива, а также с территории нынешних рынков «Атлант» и «Алмаз» до ТК «Южный» и обратно. Окончательную схему движения утвердят перед вводом в эксплуатацию первых торговых мест комплекса.