Бесплатные автобусы пустят к торговому комплексу «Южный» в Ростове

Как пишет «Дон-24», первое время перевозить пассажиров будут бесплатно, какой размер оплаты будет потом, не сообщается.
Автобусы будут ходить из центра Ростова, Западного жилого массива, а также с территории нынешних рынков «Атлант» и «Алмаз» до ТК «Южный» и обратно. Окончательную схему движения утвердят перед вводом в эксплуатацию первых торговых мест комплекса.
Напомним, торговый комплекс «Южный» начали строить 1089-м километре федеральной автомобильной трассы М-4 «Дон», к осени там появятся 1,5 тысячи торговых мест, а также склады. Первые торговые места в ТК достанутся предпринимателям с заблокированных аксайских рынков.