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Имя главы Аксайского района вместо уволенного Борзенко назовут 13 августа

13 июля 2021, 06:47
Фото: aksayland.ru
Нового главу администрации Аксайского района назначат в середине августа 2021 года, сообщили в райадминистрации.

Собрание депутатов района назначило конкурс на замещение должности. Уже утвержден порядок его проведения.

Пока определили половину состава конкурсной комиссии. Вторую половину назначит глава региона Василий Голубев до 30 июля. Подать заявку на участие можно до начала августа. Контракт с новым главой администрации района заключат 13 августа.

Напомним, что возглавлял район около 20 лет Виталий Борзенко, который сейчас арестован. Его обвинили в передачу в аренду муниципальной земли.

Он провел несколько месяцев в СИЗО, прежде чем уволиться.

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