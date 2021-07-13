Ковалев назвал медвежьей услугой продажу сертификатов о вакцинации в Ростове

Напомним, что после введения в регионе обязательной вакцинации в Интернете появилось множество объявлений о продаже поддельных сертификатов. Продавцы обещают заносить информацию о якобы сделанной прививке на сайт госуслуг.
Ковалев сообщил, что вопросами закрытия таких интернет-магазинов должны заниматься правоохранители. Если Роспотребнадзор выявляет подобные факты, то передает материалы в полицию.
«Это является медвежьей услугой для тех, кто покупает и всех, кто окружает таких людей», — прокомментировал Ковалев.