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Ковалев назвал медвежьей услугой продажу сертификатов о вакцинации в Ростове

13 июля 2021, 14:02
Фото: ГУ МВД РФ по Ростовской области
Главный санитарный врач Ростовской области Евгений Ковалев ответил на вопрос о появившемся рынке сбыта фальшивых сертификатов о прохождении вакцинации от коронавируса, прозвучало во время брифинга.

Напомним, что после введения в регионе обязательной вакцинации в Интернете появилось множество объявлений о продаже поддельных сертификатов. Продавцы обещают заносить информацию о якобы сделанной прививке на сайт госуслуг.

Ковалев сообщил, что вопросами закрытия таких интернет-магазинов должны заниматься правоохранители. Если Роспотребнадзор выявляет подобные факты, то передает материалы в полицию.

«Это является медвежьей услугой для тех, кто покупает и всех, кто окружает таких людей», — прокомментировал Ковалев.

Ранее ростовчане пожаловались на отсутствие медосмотра перед вакцинацией.

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Илья Ульянов#Общество
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