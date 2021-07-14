Власти в Ростове-на-Дону потребовали вакцинировать персонал торговых центров

В администрации города состоялась встреча с владельцами торгово-развлекательных центров, в ходе которой владельцам напомнили, что их персонал входит в перечень категорий сотрудников, которым требуется вакцинация. Это перечень был представлен Роспотребнадзором в начале июля.
В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию мобильные пункты вакцинации, чтобы облегчить механизм вакцинации персонала. Предпринимателям, в подчинении у которых находится больше тридцати человек, достаточно подать заявку в управление торговли Ростова-на-Дону. После рассмотрения заявки горздрав направит медицинских сотрудников на предприятие для проведения вакцинации, сообщил Юрий Овчинников.
Ранее в Ростовской области заговорили о введении штрафов по факту допуска к работе сотрудников, не прошедших вакцинацию. Пакет санкций будет разработан к началу августа, а с 26 августа начнутся проверки случаев правонарушений.