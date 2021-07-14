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Власти в Ростове-на-Дону потребовали вакцинировать персонал торговых центров

14 июля 2021, 08:39
Фото: Медиахолдинг1Mi
В Ростовской области владельцам торгово-развлекательных центров напомнили о необходимости прививать категории сотрудников, указанных в перечне Роспотребнадзора, сообщил первый замглавы администрации Ростова Юрий Овчинников.

В администрации города состоялась встреча с владельцами торгово-развлекательных центров, в ходе которой владельцам напомнили, что их персонал входит в перечень категорий сотрудников, которым требуется вакцинация. Это перечень был представлен Роспотребнадзором в начале июля.

В Ростове-на-Дону ввели в эксплуатацию мобильные пункты вакцинации, чтобы облегчить механизм вакцинации персонала. Предпринимателям, в подчинении у которых находится больше тридцати человек, достаточно подать заявку в управление торговли Ростова-на-Дону. После рассмотрения заявки горздрав направит медицинских сотрудников на предприятие для проведения вакцинации, сообщил Юрий Овчинников.

Ранее в Ростовской области заговорили о введении штрафов по факту допуска к работе сотрудников, не прошедших вакцинацию. Пакет санкций будет разработан к началу августа, а с 26 августа начнутся проверки случаев правонарушений.

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#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
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