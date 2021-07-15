На ремонт горбольницы №1 имени Семашко в Ростове-на-Дону потратят 177 млн руб

Начальная цена конкурса составила 177,05 миллиона рублей, заявки принимают до 23 июля 2021 года. Деньги на ремонт зданий, являющихся объектом культурного наследия регионального значения, выделили из бюджета Ростовской области.
Провести ремонтные работы, в ходе которых требуется сохранить облик зданий, необходимо с момента подписания контракта до декабря 2022 года.
Напомним, на ремонт поликлинического отделения городской больницы № 1 имени Семашко в Ростове-на-Дону не хватило свыше 300 миллионов рублей, из-за этого работы перенесли на 2022-2023 годы.