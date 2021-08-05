Штормовое предупреждение по чрезвычайной жаре объявили в Ростовской области

В указанные дни чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается в Красносулинском, Волгодонском, Цимлянском, Октябрьском, Радионово-Несветайском, Аксайском и Мясниковском районах, а также в Ростове и по северу Азовского района.