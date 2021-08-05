Штормовое предупреждение по чрезвычайной жаре объявили в Ростовской области

Posted 5 августа 2021, 09:35
Published 5 августа 2021, 09:35
Modified 18 сентября 2022, 12:07
Updated 18 сентября 2022, 12:07
В указанные дни чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается в Красносулинском, Волгодонском, Цимлянском, Октябрьском, Радионово-Несветайском, Аксайском и Мясниковском районах, а также в Ростове и по северу Азовского района.
В Верхнедонском, Шолоховском, Чертковском, Зерноградском, Кагальницком и Егорлыкском районах 6-8 августа сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.