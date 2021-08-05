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Posted 5 августа 2021, 09:35

Published 5 августа 2021, 09:35

Modified 18 сентября 2022, 12:07

Updated 18 сентября 2022, 12:07

Штормовое предупреждение по чрезвычайной жаре объявили в Ростовской области

Штормовое предупреждение по чрезвычайной жаре объявили в Ростовской области

5 августа 2021, 09:35
Фото: Медиахолдинг1Mi.
В Ростовской области с 6 по 8 августа включительно объявили штормовое предупреждение по чрезвычайной пожароопасности, сообщили в региональном ГУ МЧС.

В указанные дни чрезвычайная пожароопасность пятого класса ожидается в Красносулинском, Волгодонском, Цимлянском, Октябрьском, Радионово-Несветайском, Аксайском и Мясниковском районах, а также в Ростове и по северу Азовского района.

В Верхнедонском, Шолоховском, Чертковском, Зерноградском, Кагальницком и Егорлыкском районах 6-8 августа сохранится высокая пожароопасность четвертого класса.

Ранее жителей Ростовской области призвали не выходить из дома из-за ливня и града.

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