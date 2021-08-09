rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Больше половины водителей общественного транспорта в Ростове еще не прошли вакцинацию

9 августа 2021, 10:48
Фото: rostov-gorod.ru
В Ростове-на-Дону прививку от коронавируса сделали 48,9% сотрудников транспортных предприятий, сообщили в городской администрации.

«В настоящее время из 2723 сотрудников предприятий вакцинацию прошли 1332 человека (в том числе 805 человек оба этапа)», — сообщили 9 августа в мэрии.

Если не учитывать водителей, имеющих противопоказания для вакцинации, то доля привитых работников в транспортной отрасли Ростова составляет 65,7%.

Напомним, в Ростовской области резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом, каждый день выявляют по 500 новых случаев. Только в Ростове за последние сутки инфекция подтвердилась у 195 горожан, общее количество заразившихся в регионе с начала пандемии достигло 113739 человек.

Две прививки на 9 августа сделали 892372 жителя Ростовской области.

Материалы по теме
В Ростовской области для посещения кафе и фитнеса потребуют справку о прививкеБез сертификата о прививке в Ростовской области разрешили посещать банки и почтуРостовчанке сделали сертификат о коронавирусе без прививки
#Новости#Вакцинация от коронавируса в Ростове#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00