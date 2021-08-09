Больше половины водителей общественного транспорта в Ростове еще не прошли вакцинацию

«В настоящее время из 2723 сотрудников предприятий вакцинацию прошли 1332 человека (в том числе 805 человек оба этапа)», — сообщили 9 августа в мэрии.
Если не учитывать водителей, имеющих противопоказания для вакцинации, то доля привитых работников в транспортной отрасли Ростова составляет 65,7%.
Напомним, в Ростовской области резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом, каждый день выявляют по 500 новых случаев. Только в Ростове за последние сутки инфекция подтвердилась у 195 горожан, общее количество заразившихся в регионе с начала пандемии достигло 113739 человек.
Две прививки на 9 августа сделали 892372 жителя Ростовской области.