Больше половины водителей общественного транспорта в Ростове еще не прошли вакцинацию

Напомним, в Ростовской области резко выросла суточная заболеваемость коронавирусом, каждый день выявляют по 500 новых случаев. Только в Ростове за последние сутки инфекция подтвердилась у 195 горожан, общее количество заразившихся в регионе с начала пандемии достигло 113739 человек.