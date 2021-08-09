Пострадавшие от пандемии ростовские компании получили от Сбера кредитов на 1,2 млрд

По условиям программы заемщик должен был сохранить не менее 90% своего персонала в течение всего периода действия кредитного договора. Процентная ставка составила 3%, в первые шесть месяцев клиент не платил ни проценты, ни основной долг, а потом мог вносить ежемесячные платежи равными долями. По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лии Кикичевой, 80% кредитов по государственным программам в пандемию выдал именно Сбербанк.