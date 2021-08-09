rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Пострадавшие от пандемии ростовские компании получили от Сбера кредитов на 1,2 млрд

9 августа 2021, 12:46
Сбербанк в Ростовской области заключил 430 договоров по программе льготного кредитования бизнеса под 3%.

Воспользоваться льготным кредитом смогли крупные, средние и мелкие предприятия области, наиболее пострадавшие от пандемии. Всего в рамках программы с марта по июль 2021 года Сбербанк выдал бизнесу Ростовской области 1,2 миллиарда рублей.

Кроме того, предложение распространялось и на тех предпринимателей, которые уже получали кредит под 2% по прошлогодней программе. В 2020 льготный кредит от Сбербанка для выплаты зарплаты сотрудникам получили около пяти тысяч бизнесменов региона.

По условиям программы заемщик должен был сохранить не менее 90% своего персонала в течение всего периода действия кредитного договора. Процентная ставка составила 3%, в первые шесть месяцев клиент не платил ни проценты, ни основной долг, а потом мог вносить ежемесячные платежи равными долями. По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лии Кикичевой, 80% кредитов по государственным программам в пандемию выдал именно Сбербанк.

«Программы оказали значимый вклад в восстановлении бизнеса, сохранив рабочие места сотрудникам и бизнес клиентам», — отметила Кикичева.

Материалы по теме
В Волгодонске начал работать новый сервис оплаты ЖКУ от СбербанкаСбербанк дал банковскую гарантию на строительство очистных сооружений в Цимлянске
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00