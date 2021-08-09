Пострадавшие от пандемии ростовские компании получили от Сбера кредитов на 1,2 млрд

Воспользоваться льготным кредитом смогли крупные, средние и мелкие предприятия области, наиболее пострадавшие от пандемии. Всего в рамках программы с марта по июль 2021 года Сбербанк выдал бизнесу Ростовской области 1,2 миллиарда рублей.
Кроме того, предложение распространялось и на тех предпринимателей, которые уже получали кредит под 2% по прошлогодней программе. В 2020 льготный кредит от Сбербанка для выплаты зарплаты сотрудникам получили около пяти тысяч бизнесменов региона.
По условиям программы заемщик должен был сохранить не менее 90% своего персонала в течение всего периода действия кредитного договора. Процентная ставка составила 3%, в первые шесть месяцев клиент не платил ни проценты, ни основной долг, а потом мог вносить ежемесячные платежи равными долями. По словам заместителя управляющего Ростовским отделением Сбербанка Лии Кикичевой, 80% кредитов по государственным программам в пандемию выдал именно Сбербанк.
«Программы оказали значимый вклад в восстановлении бизнеса, сохранив рабочие места сотрудникам и бизнес клиентам», — отметила Кикичева.