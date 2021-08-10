Ростовчане потребовали открыть инфекционную больницу после срыва сроков

Строительство больницы идет с 2020 года, а сам проект вначале оценили в 2,6 миллиарда рублей. Но со временем он подорожал до 3,2 миллиарда.
Больница должна была уже заработать, но строительная компания перенесла сроки на 1 августа. Однако и в этот день объект не сдали.
Местных жителей эта ситуация не устроила и они начались жаловаться в соцсетях.
«Как поживает ковидный госпиталь? Новыми ограничениями людей лишили плановой медицинской помощи, но и для заболевших коронавирусом условий нет», — пожаловались горожане.
«Когда начнет работать инфекционная больница? Почти все медицинские учреждения города задействованы под ковидные госпитали», — поинтересовались ростовчане.