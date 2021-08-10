rostovgazeta.ru
ГлавноеВсе новости
Изображение материала

Ростовчане потребовали открыть инфекционную больницу после срыва сроков

10 августа 2021, 06:59
Фото: donland.ru
Жители Ростова-на-Дону требуют от властей ввести в эксплуатацию инфекционную больницу, сроки строительства которой уже неоднократно срывали, сообщили они в соцсетях.

Строительство больницы идет с 2020 года, а сам проект вначале оценили в 2,6 миллиарда рублей. Но со временем он подорожал до 3,2 миллиарда.

Больница должна была уже заработать, но строительная компания перенесла сроки на 1 августа. Однако и в этот день объект не сдали.

Местных жителей эта ситуация не устроила и они начались жаловаться в соцсетях.

«Как поживает ковидный госпиталь? Новыми ограничениями людей лишили плановой медицинской помощи, но и для заболевших коронавирусом условий нет», — пожаловались горожане.

«Когда начнет работать инфекционная больница? Почти все медицинские учреждения города задействованы под ковидные госпитали», — поинтересовались ростовчане.

Материалы по теме
На Левом берегу Дона построят Ледовый дворец, бассейн и современный микрорайонНа гребном канале «Дон» в Ростове планируют построить комплекс для триатлонаВодопровод длиной в 50 км построят в Ростовской области к 2024 году
#Новости#Общество
Подпишитесь
Новогодние игрушки в сторону: в Ростовской области объявили новый план по мобилизации
Вчера, 18:08
Вассерман разъяснил, почему Ростовская область получила новое мобилизационное задание
Вчера, 17:26
Эксперт разъяснил нюансы нового мобилизационного задания в Ростовской области
Вчера, 18:10
В Ростовской области пьяный водитель пытался заколоть шариковой ручкой инспектора ДПС
Вчера, 16:31
Юрист Габович рассказал, как в условиях частичной мобилизации получить загранпаспорт
Вчера, 14:58
Тарифы ЖКХ в Ростовской области вырастут в декабре. Как можно сэкономить?
Вчера, 10:00