Лучшие сотрудники МФЦ Ростовской области получили награды банка «Центр-инвест»

Для награждения были выбраны лучшие сотрудники организации, внесшие серьезный вклад в то, чтобы повышалось качество предоставляемых услуг в Ростовской области. Их поощрили и вручили им заслуженные награды глава Ростовской области, государственные структуры и банк «Центр-инвест».
Принимавший участие в церемонии награждения директор по инновациям ПАО КБ «Центр-инвест» Юрий Богданов вручил призы лучшим специалистам центров. Он выразил им благодарность за тесное сотрудничество в то время, когда внедрялись инновационные технологии при взаимодействии банка и МФЦ.
По его словам, стабильное партнерство с МФЦ Ростовской области — результат таких факторов, как качественная работа и совместное развитие. Благодаря сотрудничеству банка „Центр-инвест“ с многофункциональными центрами жизнь людей становится проще и удобнее. Появляется все больше мест совместной работы банка и МФЦ, где идет предоставление квалифицированных и технологичных услуг населению и бизнесу региона. В минувшем году стартовала новая система оплаты услуг банковскими картами в центрах Ростовской области, которая получила не только признание у ИТ-профессионалов, но и благодарность клиентов. В этом году партнеры намерены пойти дальше.
«Команда банка поздравляет коллективы УМФЦ РО и каждого центра с заслуженным праздником, желаем вам здоровья и сил славно трудиться на благо жителей и предпринимателей Донского края!» — сказал Юрий Богданов во время своего выступления.
Банк «Центр-инвест» и ростовские МФЦ стали партнерами в 2013 году. Уже 10 офисов МФЦ, работающие как с населением, так и с бизнесом, разместились на площадках банка.
В прошлом году ИТ-командой финансового учреждения был разработан новый программно-аппаратный комплекс для оперативного оформления государственных и муниципальных услуг и быстрой их оплаты по QR-кодам во всех отделениях МФЦ Ростовской области. После этого клиентами было совершено свыше 360 тысяч платежей посредством данной системы. В этом году проекту был придан новый импульс - в офисах МФЦ появились терминалы самообслуживания для оплаты услуг 80 различных организаций: МВД, Росреестра, ФНС, МФЦ и ряда других.
Скоро в списке получателей платежей посредством терминалов самообслуживания банка «Центр-инвест» их будет 7000.
Данное ИТ-решение, получившее положительные отзывы сотрудников и клиентов пилотных офисов МФЦ, можно тиражировать на всю страну. У специалистов банка есть возможность провести кастомизацию и доработку интерфейса и функционала терминалов самообслуживания под цели и задачи, которые необходимо решить конкретным муниципалитетам.