Лучшие сотрудники МФЦ Ростовской области получили награды банка «Центр-инвест»

По его словам, стабильное партнерство с МФЦ Ростовской области — результат таких факторов, как качественная работа и совместное развитие. Благодаря сотрудничеству банка „Центр-инвест“ с многофункциональными центрами жизнь людей становится проще и удобнее. Появляется все больше мест совместной работы банка и МФЦ, где идет предоставление квалифицированных и технологичных услуг населению и бизнесу региона. В минувшем году стартовала новая система оплаты услуг банковскими картами в центрах Ростовской области, которая получила не только признание у ИТ-профессионалов, но и благодарность клиентов. В этом году партнеры намерены пойти дальше.