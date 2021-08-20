На родине губернатора Ростовской области расстреливают собак из темной Lada Priora

Тревогу подняли жители поселка, увидев, что в районе Афганского рынка, на пересечении улиц Шахтерская и улицы Пушкина, одну из двух чипированных собак, которая лежала в крови.
«Свидетели рассказали, что здесь в 8 часов утра остановилась темная Lada Priora с госномером "215". Приоткрылось окно, показался огнестрельный предмет, похожий на ружье, и неизвестный выстрелил в собаку. После чего машина уехала. При этом, две чипированные собаки не проявляли никакой агрессии, они мирно спали, спиной к проезжей части», — рассказывает Оксана Каньшина.
Он добавляет, что после выстрела собака стала сильно кричать. Пожилая женщина пыталась оказать ей помощь, обработала рану спиртом и держала, уберегая от потери крови. Подоспевшие после сигнала о происшествии зоозащитники повезли раненое животное в ветеринарную клинику Шахт. У собаки оказалась пуля в позвоночнике. Ее еле спасли.
«А за день до этого, в этом же районе, где предположительно проживает товарищ на „Приоре“, стреляли в домашних собак. Одна собака убита, а вторую до сих пор не нашли. Но люди слышали ее писк после выстрела. Сейчас мы готовим обращение в полицию», — подчеркивает Оксана Каньшина.