На родине губернатора Ростовской области расстреливают собак из темной Lada Priora

«А за день до этого, в этом же районе, где предположительно проживает товарищ на „Приоре“, стреляли в домашних собак. Одна собака убита, а вторую до сих пор не нашли. Но люди слышали ее писк после выстрела. Сейчас мы готовим обращение в полицию», — подчеркивает Оксана Каньшина.