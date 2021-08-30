Как частник выиграл 668 тендеров: медклиники Ростова и миллионные госконтракты

Центр создан в 2013 году. Выручка от продажи в 2020 году составила 133,9 миллиона рублей, а чистая прибыль - 27,7 миллиона рублей. И этот год оказался крайне удачным для медклиники. Начиная с 2016 года (в открытом доступе есть данные только с этого периода), прибыль Центра не превышала 4,3 миллиона рублей. А выручку выше 81 миллиона (2019 год) не фиксировали в клинике.