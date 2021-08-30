Как частник выиграл 668 тендеров: медклиники Ростова и миллионные госконтракты

Сколько заработали медклиники за «ковидные» годы за счет господрядов, читайте в материале корреспондента RostovGazeta.
Рекордные цифры
ООО Центр медицинских осмотров «Симплекс» - самая «любимая» частная клиника для государственных медицинских учреждений. По крайней мере, такой вывод можно сделать, изучив все господряды за текущий год. Итак, из почти пяти тысяч контрактов - 447 тендеров выиграла именно эта организация.
Медицинская клиника была зарегистрирована в 2015 году, директор - Белов Юрий Георгиевич. Он же и является 100%-ным бенефициаром.
Общая стоимость заключенных контрактов у «Симплекса» в этом году составляет более 34,5 миллиона рублей. И это рекордные цифры для медцентра. В прошлом году, для сравнения, клиника заключила всего 28 контрактов на сумму 4,5 миллиона рублей. Годом ранее (2019 г.) «Симплекс» отработал 38 закупок на общую сумму 5,7 миллиона рублей.
Выручка от продаж за прошлый год у клиники составила 68,7 миллиона рублей, а чистая прибыль - 32,9 миллиона рублей. И это самые большая выручка и прибыль, которую получал «Симплекс» с 2016 года. Чистая прибыль за 2019 год - всего 252 тысячи рублей.
Чаще всего заказчиком «Симплекса» является «Психоневрологический диспансер» Ростовской области. Общая стоимость контрактов, которые диспансер доверил медклинике в этом году, составляет 1,6 миллиона рублей. Еще услуги на 1,2 миллиона рублей заказал у «Симплекса» МБГУЗ «ЦРБ» Мартыновского района.
Добавим, что среднесписочная численность работающих в этой клинике людей составляет всего 29 человек.
Кстати, Юрий Белов является бенефициаром не только этой клиники в Ростове-на-Дону. Он также владеет ООО «Симплекс» (Ростов-на-Дону), ООО ЦМО «Симплекс» (Краснодар) и ООО Центр медицинских осмотров (Ростов-на-Дону).
Единственный и незаменимый
ООО «Центр медицинских осмотров» на втором месте по количеству выигранных госзакупок в регионе за текущий год в сфере услуг в области медицины. И принадлежит эта клиника, как сказано выше, снова Юрию Белову. Центр выиграл в 2021 году 221 госконтракт на общую сумму 6,6 миллиона рублей. В прошлом году клиника заключила 65 закупок на сумму 12 миллиона рублей.
Центр создан в 2013 году. Выручка от продажи в 2020 году составила 133,9 миллиона рублей, а чистая прибыль - 27,7 миллиона рублей. И этот год оказался крайне удачным для медклиники. Начиная с 2016 года (в открытом доступе есть данные только с этого периода), прибыль Центра не превышала 4,3 миллиона рублей. А выручку выше 81 миллиона (2019 год) не фиксировали в клинике.
Можно придти к выводу о том, что 2019 и прошлый год для директора этих двух компаний («Симплекс» и Центр медицинских осмотров) Юрия Белова - самые удачные в бизнесе. Многие связывают миллионные выручки частных клиник с тем, что во время пандемии коронавируса в государственных медицинских учреждениях почти невозможно получить бесплатную помощь или консультации врачей. Отсюда и миллионные прибыли частных медцентров.
Всего две частные клиники Юрия Белова заключили в этом году 668 тендеров на общую сумму 41,1 миллиона рублей.
Кипр в Ростове
ООО «Инвитро-Ростов-на-Дону» - третий частный центр, предоставляющий медуслуги в Ростове-на-Дону, который выиграл 113 контрактов за текущий год на 19,2 миллиона рублей. Компания зарегистрирована в 2008 году на Кипре. Узнать конечного бенефициара клиники - не представляется возможным. Генеральным директором центра является Абдуллаев Марат Шамилевич.
В этом году среди ТОП-заказчиков у «Инвитро» числится, как ни странно, «Городская поликлиника №10» в Астрахани. Поликлиника заключила с ростовской частной клиникой восемь торгов на сумму 2,5 миллиона рублей. Еще на 2,2 миллиона рублей с «Иинвитро» заключил Ростовский «Наркологический диспансер». ЦРБ Ремонтненского района Ростовской области заключил с медцентром всего один контракт, но на сумму 1,6 миллиона рублей.
За прошлый год выручка от продаж в клинике составила более одного миллиарда рублей, а чистая прибыль - 90,8 миллиона рублей. Годом ранее, в 2019 году, выручка «Инвитро» составляла 683 миллиона рублей, а чистая прибыль - 101 миллиона рублей.
Среди услуг, которые выполняют частные клиники по госконтрактам, на первом месте стоит проведение лабораторных исследований.