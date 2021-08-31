В Ростове-на-Дону обновили пешеходные переходы у школ к началу учебного года

В Ростове-на-Дону обновили краску на более чем 55 тысячах квадратных метров пешеходных переходов, чтобы обеспечить безопасность движения школьников в новом учебном году.
Всего в городе возобновили дорожную разметку на 179 пешеходных переходах, находящихся около школ. Показатели работ по обновлению дорожной разметки превысили прошлогодние на 16,8 тысяч квадратных метра.
Глава администрации Ростова-на-Дону сообщил, что обновление сети дорожных разметок продолжается и сейчас. Работы проводят преимущественно ночью, и помимо обновления пешеходных переходов дорожные рабочие проверяют видимость дорожных знаков, что обеспечить безопасность детей во время передвижения по дорогам города.
Однако жители Ростова-на-Дону остались недовольны работами, сообщив в комментариях под публикацией Алексея Логвиненко, что принятых мер недостаточно. Помимо нанесения краски стоило позаботиться о повышении освещаемости дорожного полотна, размещении знаков «Дети», а на широких дорогах обязательно ставить светофоры, чтобы регулировать дорожное движение.
Ранее жители Ростова-на-Дону просили вернуть пешеходные переходы в Октябрьском районе и на улице Особенной.