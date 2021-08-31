В Ростове-на-Дону обновили пешеходные переходы у школ к началу учебного года

Глава администрации Ростова-на-Дону сообщил, что обновление сети дорожных разметок продолжается и сейчас. Работы проводят преимущественно ночью, и помимо обновления пешеходных переходов дорожные рабочие проверяют видимость дорожных знаков, что обеспечить безопасность детей во время передвижения по дорогам города.