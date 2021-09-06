Электровозоремонтный завод загорелся в Ростове 6 сентября

Posted 6 сентября 2021, 12:13
Published 6 сентября 2021, 12:13
Modified 18 сентября 2022, 12:15
Updated 18 сентября 2022, 12:15
О возгорании стало известно в 13.34 мск, огонь вспыхнул в инструментальном цеху завода. На место незамедлительно выехали спасатели, площадь пожара составила десять квадратных метров. Локализовать горение и полностью потушить пожар удалось за десять минут.
О причинах возгорания не сообщается, пострадавших в пожаре нет.
Ранее в Матвеево-Курганском районе произошло крупное возгорание на территории сенника. Рано утром загорелась кровля сенника, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров.