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Posted 6 сентября 2021, 12:13

Published 6 сентября 2021, 12:13

Modified 18 сентября 2022, 12:15

Updated 18 сентября 2022, 12:15

Электровозоремонтный завод загорелся в Ростове 6 сентября

Электровозоремонтный завод загорелся в Ростове 6 сентября

6 сентября 2021, 12:13
Фото: Медиахолдинг1Mi.
Днем 6 сентября в Ростове-на-Дону возник пожар в одном из цехов электровозоремонтного завода, сообщили в ГУ МЧС по Ростовской области.

О возгорании стало известно в 13.34 мск, огонь вспыхнул в инструментальном цеху завода. На место незамедлительно выехали спасатели, площадь пожара составила десять квадратных метров. Локализовать горение и полностью потушить пожар удалось за десять минут.

О причинах возгорания не сообщается, пострадавших в пожаре нет.

Ранее в Матвеево-Курганском районе произошло крупное возгорание на территории сенника. Рано утром загорелась кровля сенника, площадь пожара достигла двух тысяч квадратных метров.

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