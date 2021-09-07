Волнующие новости вторника в Ростовской области о жаркой осени и растущих доходах

Бабье лето
В конце сентября и начале октября в Ростовской области ожидается жаркая и сухая погода, которая имеет потенциал для повышения уровня пожароопасности в регионе.
Сейчас УМЧС региона сообщает, что Ростовская область готова к осеннему сезону, так как в ведомстве учли опыт предыдущих лет. Они отчитались о том, что в области была восстановлена работа источников водоснабжения, а также прошли мероприятия, помогающие предотвратить возгорания.
Еловые ветви
Власти Ростова-на-Дону объявили, что уже осенью в городе высадят ели высотой от трех метров. Согласно отчету заместителя главы администрации Ростова-на-Дону по ЖКХ Алексея Пикалова, в планах высадить более двух тысяч деревьев.
Алексей Пикалов сообщил, что ели выбрали, чтобы добавить разнообразия в озеленение Ростова-на-Дону и обеспечить выживаемость новых деревьев. На планерном заседании рассказали, что в 2020 году погибла пятая часть деревьев, посаженных на территории города. Из соображений сохранения большего числа живых деревьев было принято решение высаживать взрослые растения высотой 3-3,5 метра.
Высокие доходы
Ростовстат объявил, что в 2021 году, несмотря на влияние коронавируса, благосостояние жителей региона только возросло.
Сообщается, что за первое полугодие 2021 года совокупный доход населения Ростовской области достиг 757,6 миллиарда рублей, что на 10,9% больше, чем за аналогичный период 2020 года.
Вместе с доходами выросли и расходы жителей Ростовской области. Статистика свидетельствует о том, что жители региона стали тратить на 22,3% больше, а сумма расходов составила 805,3 миллиарда рублей. При этом почти 710 миллиардов рублей пришлись на покупку товаров и плату за оказание услуг.
Также Ростовстат объявил, что среднедушевой доход в Ростовской области за месяц составил 30197,4 рубля, что на 11,3% больше, чем в 2020 году. При этом реальные доходы населения выросли всего на 4,7%.