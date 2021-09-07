Волнующие новости вторника в Ростовской области о жаркой осени и растущих доходах

Сейчас УМЧС региона сообщает, что Ростовская область готова к осеннему сезону, так как в ведомстве учли опыт предыдущих лет. Они отчитались о том, что в области была восстановлена работа источников водоснабжения, а также прошли мероприятия, помогающие предотвратить возгорания.