УФАС накажет ФК «Ростов» за рекламу организатора азартных игр

Портал «Коммерсантъ-Юг» сообщил, что в УФАС поступила жалоба на рекламу, транслировавшуюся на внешней стене «Ростов-Арены», в период с октября по декабрь 2020 года. В жалобе, поступившей в ведомство, говорилось о том, что ФК «Ростов» незаконно рекламировал своего спонсора — организатора азартных игр. Согласно законодательству, реклама пари может осуществляться только внутри заведений, занятых в сфере проведения игр, поэтому реклама на внешнем фасаде здания стала предметом спора между ФК «Ростов» и УФАС.
Сейчас, как следует из картотеки дел на сайте «Электронное правосудие», ФК «Ростов» обратился в арбитражный суд, чтобы отменить решение УФАС. Их аргументами для суда стало то, что УФАС не располагает доказательной базой о размещении рекламы букмекера на фасаде их здания. А также если бы подобная реклама имела место транслироваться на фасаде «Ростов-Арены» — внешняя стена является неотъемлемой частью стадиона, так что формально все требования о размещении рекламы были соблюдены.
Однако сотрудники УФАС считают, что нарушение все же было, а потому настаивают на привлечении футбольного клуба к административной ответственности, а также взысканию штрафа до 500 тысяч рублей.
В настоящий момент арбитражный суд Ростовской области назначил предварительное заседание 30 сентября, во время которого обе стороны дела должны будут представить материалы в поддержку своей позиции.
Недавно ФК «Ростов» был вынужден выплатить зарплату бывшему игроку Алексею Козлову, решение по этому спору принял Российский футбольный союз.