УФАС накажет ФК «Ростов» за рекламу организатора азартных игр

Сейчас, как следует из картотеки дел на сайте «Электронное правосудие», ФК «Ростов» обратился в арбитражный суд, чтобы отменить решение УФАС. Их аргументами для суда стало то, что УФАС не располагает доказательной базой о размещении рекламы букмекера на фасаде их здания. А также если бы подобная реклама имела место транслироваться на фасаде «Ростов-Арены» — внешняя стена является неотъемлемой частью стадиона, так что формально все требования о размещении рекламы были соблюдены.